شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تجري مسحة للكشف عن كورونا قبل مباراة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت بعثة فريق نادي بيراميدز المسحة الرسمية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والخاصة بمباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية .

ويسعى بيراميدز لاقتناص ثلاث جديدة أخرى من الرجاء والابتعاد بالصدارة والوصول للنقطة التاسعة والاقتراب خطوة من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.