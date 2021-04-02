شكرا لقرائتكم خبر عن إيهياناتشو يحصد جائزة لاعب الشهر من رابطة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، الفائز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة عن شهر مارس الماضى، واعلن الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ان كيليتشي إيهياناتشو، نجم ليستر سيتي، من حصد الجائزة .



وكان ينافس إيهياناتشو على الجائزة كلا من أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي - لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد - رياض محرز لاعب مانشستر سيتي- هاري كين لاعب توتنهام - إيلان ميسيلر لاعب ليدز يونايتد - لياندرو تروسارد لاعب برايتون - جيسي لينجارد لاعب وست هام يونايتد.



يذكر أن إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر شهرين.



ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد بـ57 نقطة، ثم ليستر سيتي بـ 56 نقطة، وتشيلسي بـ 51 نقطة.