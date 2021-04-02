شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول و أرسنال في الدوري الإنجليزي.. شاهد أجمل 7 أهداف للفريقين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح يقود ليفربول السبت 4/3/2021 أمام الأرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثالثين والذي يقام على أرض ملعب الإمارات عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في نفس توقيت لقاء الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.
قبل اللقاء بيوما واحدا، نشر موقع ليفربول الإنجليزي على موقعه الرسمي أجمل 7 أهداف في مواجهات الريدز والجانرز والتى أنتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل 3 أهداف.
محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض معارك كروية عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة الاثنين 29/3/2021 أمام جزر القمر في لقاء تصدر المجموعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وفاز به الفراعنة برباعية منهم هدفين لقائد ليفربول.
محمد صلاح يقود ليفربول في لقاء هام بالدوري الإنجليزي وفي صراع الوصول إلى المربع الذهبي، ضد أرسنال السبت 3/4/2021 عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام على أرض معلب استاد الإمارات.
المواجهة المنتظرة
محمد صلاح بعد 3 أيام فقط من لقاء أرسنال يقود ليفربول أمام ريال مدريد الثلاثاء 6/4/2021 على أرض معلب الفريدو دي ستيفانو في دور ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.
العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي
يقود محمد صلاح فريقه مرة أخرى عقب لقاء ريال مدريد، أمام أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي السبت 10/4/2021، ضمن منافسات الجولة 31 على أرض معلب أنفليد معقل الريدز، عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر.
العودة لدوري أبطال أوروبا
14/4/2021، يعود محمد صلاح لقيادة فريقه من جديد لمواجهة ريال مدريد على أرض ملعب أنفليد ضمن جولة الإياب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.