شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول و أرسنال في الدوري الإنجليزي.. شاهد أجمل 7 أهداف للفريقين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح يقود ليفربول السبت 4/3/2021 أمام الأرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثالثين والذي يقام على أرض ملعب الإمارات عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في نفس توقيت لقاء الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.

قبل اللقاء بيوما واحدا، نشر موقع ليفربول الإنجليزي على موقعه الرسمي أجمل 7 أهداف في مواجهات الريدز والجانرز والتى أنتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل 3 أهداف.