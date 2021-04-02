شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو: سننافس على دورى الأبطال و الليجا .. والكلاسيكو ومواجهة ليفربول سيحسمهما التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه سينافس على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي .



وقال كاسيميرو لصحيفة «ماركا» الإسبانية : «الجميع يعرف ما نستطيع القيام به، سنقاتل حتى النهاية، نعلم أن الأمر صعب لكننا سنحارب للفوز باللقبين، كل المباريات مهمة بالنسبة لريال مدريد، نحن معتادون بالفعل على خوض المواجهات الكبرى، نحب أن نلعب هذا النوع من المباريات، لكن علينا التفكير أولا في مباراة إيبار، ثم دوري أبطال أوروبا، وعقب ذلك نركز على الكلاسيكو» .

وأضاف : «الكلاسيكو، ستكون مباراة جميلة جدا وستحسم بناء على التفاصيل، هذه النوعية من المباريات جميلة للغاية، ويرغب جميع اللاعبين في خوضها، علينا أن نقدم كل ما لدينا في المباريات، وليس فقط ضد برشلونة» .



واختتم : «لقاء ليفربول، من يرتكب أخطاء أقل سيفوز، الخصم يمتلك لاعبين رائعين، وهذه المباراة قد تكون في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذه المباريات تمنحك دفعة كبيرة في المرحلة الأخيرة من الموسم، إذا نجحت في الانتصار» .