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كاسيميرو: سننافس على دورى الأبطال و الليجا .. والكلاسيكو ومواجهة ليفربول سيحسمهما التفاصيل

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كاسيميرو لاعب وسط أن فريقه سينافس على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي .


وقال كاسيميرو لصحيفة «ماركا» الإسبانية : «الجميع يعرف ما نستطيع القيام به، سنقاتل حتى النهاية، نعلم أن الأمر صعب لكننا سنحارب للفوز باللقبين، كل المباريات مهمة بالنسبة لريال مدريد، نحن معتادون بالفعل على خوض المواجهات الكبرى، نحب أن نلعب هذا النوع من المباريات، لكن علينا التفكير أولا في مباراة إيبار، ثم ، وعقب ذلك نركز على الكلاسيكو» .

وأضاف : «الكلاسيكو، ستكون مباراة جميلة جدا وستحسم بناء على التفاصيل، هذه النوعية من المباريات جميلة للغاية، ويرغب جميع اللاعبين في خوضها، علينا أن نقدم كل ما لدينا في المباريات، وليس فقط ضد » .


واختتم : «لقاء ليفربول، من يرتكب أخطاء أقل سيفوز، الخصم يمتلك لاعبين رائعين، وهذه المباراة قد تكون في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذه المباريات تمنحك دفعة كبيرة في المرحلة الأخيرة من الموسم، إذا نجحت في الانتصار» .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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