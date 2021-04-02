شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المولودوية في أفريقيا .. حازم إمام يتحدث عن خطة النصر أمام بطل الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسؤولي مولودية الجزائر على حسن استقبالهم لبعثة فريقه فور وصولها إلى الجزائر. ويحل الفريق ضيفا على المولودية غدا السبت، في المباراة التي تقام على ستاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد حازم في المؤتمر الصحفي أن الزمالك يمتلك نقطتين فقط قبل لقاء الغد، وشدد على أن فريقه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الفريق من البطولة.

وأوضح الظهير الأيمن أن الزمالك هدفه الفوز والعودة بالثلاث نقاط، وأضاف اللاعب أن الزمالك كان يسيطر على لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة وخلق اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم يحالفهم التوفيق.

وأوضح إمام أن الزمالك مطالب بالفوز غدا وسيلعب بقوة لتحقيق هدفه والعودة بالثلاث نقاط، مشددا على صعوبة المباراة أمام بطل الجزائر. وأوضح حازم أن لاعبي الزمالك تعرضوا لموقف مماثل في البطولة الكونفدرالية ونجح الفريق في التأهل والفوز باللقب.

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها إصلاح العطل الفني الذى حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذى أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

قنوات مكسبي الفضائية

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التى تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.