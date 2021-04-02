شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بفندق الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية فور وصولهم إلى فندق الإقامة بالجزائر.

وخاض الفريق مرانه الرئيسي على استاد 5 جويلية استعدادًا للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على الإشراف على خضوع اللاعبين للتدريبات الاستشفائية فور العودة إلى فندق الإقامة.