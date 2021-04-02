شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل إعلان تشكيل الزمالك لمواجهة المولودية إلي هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك تأجيل اعلان التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر الي قبل انطلاق المباراة بساعة واحدة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. واختتم الفريق تدريبه على ملعب المباراة وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق أن يكون التدريب مدته قصيرة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل اللقاء المرتقب.

وبرر كارتيرون للاعبين وجهازه المعاون ارجاء اعلان التشكيل بسبب استمرار حالة التنافس بين اللاعبين والحفاظ علي حالة التركيز الموجودة لدي جميع اللاعبين من ناحية ولعدم تسرب التشكيل للمنافس من ناحية اخري خصوصاً وان كارتيرون يسعي لمباغتته خلال المواجهة.

وظهرت حالة من الجدية والحماس على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

