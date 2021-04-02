شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الجزائر يدعو بعثة الزمالك لمأدبة غداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر الدعوة إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في الجزائر لمأدبة غداء في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدًا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيحضر من بعثة النادي : المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة وأفراد الجهازين الإداري والطبي ولن يتواجد اللاعبون في ظل استعدادات الفريق للقاء الغد أمام بطل الجزائر.