موعد مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا وتردد القنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري يخوض معركة المصير أمام مولودية الجزائر السبت 3/4/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي تحمل شعارا واحدا بالنسبة إلى بطل مصر، لابديل عن الفوز، حتى يبتقى أمل ضعيف لتواجده بين الكبار في دور الستة عشر من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا 3/4/2021

الزمالك المصري يخوض مباراته الهامة التى لاتقبل غير الفوز عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر على أرض معلب ملعب 5 جويلية 1962 معقل الفريق الجزائري الذي يحاول الفريق المصري حصد 3 نقاط وانتظار نتيجه أمام تونجيث السنغالي ونتيجة الترجي والمولودية في الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة – مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا 3/4/2021

شبكة بين سبورتس تمتلك حصريا مباريات دوري أبطال أفريقيا عام 2021، ومن المفترض أن يتم إذاعة اللقاء بين الزمالك المصري والمولودية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2021 على :

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها إصلاح العطل الفني الذى حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذى أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

قنوات مكسبي الفضائية

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التى تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر لها السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن ارتداء الفريق لزيه البديل باللون الأسود في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق الجزائري الزي الأبيض.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

واطمأن الدكتور محمد أسامة خلال الاجتماع الفني على الإجراءات الاحترازية في المباراة، وتعقيم غرف الملابس قبل المباراة.