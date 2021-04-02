شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: جئنا للجزائر للفوز و حصد النقاط الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسؤولي مولودية الجزائر على حسن استقبالهم لبعثة فريقه فور وصولها إلى الجزائر أمس. ويحل الفريق ضيفا على المولودية غدا السبت، في المباراة التي تقام على ستاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد حازم في المؤتمر الصحفي أن الزمالك يمتلك نقطتين فقط قبل لقاء الغد، وشدد على أن فريقه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الفريق من البطولة.

وأوضح الظهير الأيمن أن الزمالك هدفه الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وأضاف اللاعب أن الزمالك كان يسيطر على لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة وخلق اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم يحالفهم التوفيق.

وأوضح إمام أن الزمالك مطالب بالفوز غدا وسيلعب بقوة لتحقيق هدفه والعودة بالنقاط الثلاث، مشددا على صعوبة المباراة أمام بطل الجزائر. وأوضح حازم أن لاعبي الزمالك تعرضوا لموقف مماثل في البطولة الكونفدرالية ونجح الفريق في التأهل والفوز باللقب.