شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يفضل البقاء فى إنجلترا ويقترب من تشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، عن نادٍ جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، وأعلن النادي الإنجليزي بشكل رسمي، رحيل المهاجم الأرجنتيني بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن أجويرو يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد أنه لا يزال قادرا على تقديم الكثير في هذه البطولة.

وأشارت إلى تشيلسي فشل في التعاقد مع أجويرو عام 2011، لكنه الآن يتصدر السباق للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يبحث عن مهاجم جديد في الصيف إلى جانب الألماني تيمو فيرنر، لدعم صفوف الفريق.

وذكرت أن الأندية الأخرى القادرة على دفع راتب أجويرو في إنجلترا، لا توجد حاليا على طاولة المفاوضات، حيث يرفض اللاعب الانتقال لمانشستر يونايتد، الغريم التاريخي للسيتي، بينما يبحث ليفربول عن التعاقد مع مدافع جديد في الصيف.