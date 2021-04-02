شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو هالاند يجتمعون مع المدير العام فى ريال مدريد .. واللاعب يطلب التعرف على مدينة الملكى الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة لقاء ألفي، والد إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، ووكليه مينو رايولا، مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وزعمت العديد من التقارير أن اجتماعا عقد بين الأطراف الثلاثة، أمس الخميس، في مقر ريال مدريد.



ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو»، فإن بيريز لم يعقد أي لقاء بالأمس مع والد هالاند أو رايولا، لكن اجتمع الثنائي رفقة خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وجوني كالافات رئيس الكشافة، وأشار إلى أن سانشيز من تحدث بشأن الصفقة مع والد هالاند وعمه ورايولا.



وأوضح البرنامج الإسباني أن والد هالاند طلب من مسؤولي ريال مدريد التعرف على فالديبيباس (المدينة الرياضية للنادي الملكي).