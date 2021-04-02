شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الرجاء وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الرجاء وبيراميدز والذي يجرى قبل المباريات الرسمية في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بسبب ظروف فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها السلطات المغربية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني لبيراميدز وقائد فريق الكرة، غدًا، والأمر نفسه بالنسبة لفريق الرجاء المضيف، ولكن تقرر إلغاء المؤتمرات وإخطار بعثة بيراميدز في ظل الإجراءات الاحترازية.

وسيجرى الاجتماع الفني للمباراة غدا في الثانية عشرة ظهرا بأحد الفنادق في الدار البيضاء بحضور مسؤولي المباراة ومندوبي ناديي بيراميدز والرجاء لترتيب الأمور الخاصة باللقاء وتحديد ملابس الفريقين.