موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا وتردد القنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يخوض لقاءاً هاماً السبت 3 - 4 - 2021 أمام المريخ في السودان ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والذي يحتل فيها المارد الأحمر وصافة المجموعة بعدما فاز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 3- 4 -2021

الأهلي المصري يلتقي شقيقه السوداني عند الساعة الثالثة عصرا السبت 3/4/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي أصبح الفريق السوداني بلا أمل فيها بعد تذيله المجموعة.

القنوات الناقلة – مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 3-4-2021

شبكة بين سبورتس تمتلك حصريا مباريات دوري أبطال أفريقيا عام 2021، ومن المفترض أن يتم إذاعة اللقاء بين الأهلي المصري والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021 على :

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يرتدي فريق الاهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، من حيث موعد الوصول إلى الملعب، وبدء عملية الإحماء، كما تم الاتفاق على الألوان الخاصة بقمصان كل فريق.ومن المقرر أن يرتدي الاهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل .