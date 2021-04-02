شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: «أطمئن الجميع بأن الدوري المصري لن يُلغى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن يكون هناك نية لدى اتحاد الكرة، بإلغاء الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد أي حديث حول ذلك الأمر، ما يتردد طبيعي بسبب طول فترة الموسم وكثرة التوقفات والضغط الذي يقع على العديد من الفرق من كثرة المباريات، وأطمئن الجميع بأن الدوري لن يُلغى وسوف ينتهي في نهاية شهر سبتمبر المقبل».

وتحدث مجاهد عن منتخب مصر، مؤكدًا أن «هناك جلسة ناقشنا خلالها متطلبات الفترة المقبلة مع الكابتن حسام البدري ومحمد بركات، إذ إننا سنبدأ تصفيات كأس العالم 2022 في شهر يونيو المقبل بمواجهتي أنجولا في مصر والجابون خارج ملعبنا ثم سنواجه ليبيا في مباراتين قويتين لذا علينا الاستعداد جيدا»