شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: خاطبنا ليفربول وأكدوا أن مشاركة صلاح في الأولمبياد تحت الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن اللجنة خاطبت ليفربول لشكل رسمي وطلبت مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وأضاف مجاهد: «أرسلنا خطابا لليفربول في اليوم التالي للقاء جزر القُمر ضد منتخب مصر أبدينا فيه رغبتنا في تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو بناء على رغبة المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب، وتلقينا ردا بأن الأمر تحت الدراسة حاليا بين الجهاز الفني والإداري للنادي ومحمد صلاح».

وتابع مجاهد: «متأكد وأثق بأن صلاح يريد المشاركة في الأولمبياد والدفاع عن قميص منتخب بلاده ونتمنى أن يوفق ليفربول على طلبنا»