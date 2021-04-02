«كاف» يكشف مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بما فيها المنتخب الوطني.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ومن المقرر أن يقام دور المجموعات بأكمله خلال 4 أشهر فقط.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر العام المقبل 2022.

وجاءت المواعيد التي أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل لبطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا عام 2018، وقد خرج من الدور الأول بعد الخسارة من منتخبات المجموعة الأولى التي ضمت روسيا وأوروجواي والسعودية.