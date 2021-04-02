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بسبب كورونا .. إلغاء المؤتمرات الصحفية لمباراة الرجاء وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد -  

تقرر إلغاء المؤتمرين الصحفيين لمدربي فريقي الرجاء وبيرامبدز والذي يجرى قبل المباريات الرسمية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب ظروف فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها السلطات المغربية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني لبيراميدز وقائد فريق الكرة، غدا، ونفس الأمر بالنسبة لفريق الرجاء المضيف، ولكن تقرر إلغاء المؤتمرات وإخطار بعثة بيراميدز في ظل الإجراءات الاحترازية.

 

وسيجرى الاجتماع الفني للمباراة غدا في الثانية عشرة ظهرا بأحد الفنادق في الدار البيضاء بحضور مسئولي المباراة ومندوبي ناديي بيراميدز والرجاء لترتيب الأمور الخاصة باللقاء وتحديد ملابس الفريقين.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز مرانه الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة، لخوض المباراة الهامة، من أجل الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط جديدة والابتعاد بصدارة المجموعة.

 

وقرر الجهاز الفني أن يخوض المران الأول على مجمع "كهرما" الرياضي في كازبلانكا، حيث زاره الجهاز الإداري صباحا للوقوف على إمكانياته وحالة الأرضية وأشاد بجاهزيته على استضافة المران، على أن يخوض الفريق غدا مرانه الأخير بملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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