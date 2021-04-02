شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الجزائر يدعو بعثة الفريق لمأدبة غداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر الدعوة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في الجزائر لمأدبة غداء في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيحضر من بعثة النادي كل من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة وأفراد الجهازين الإداري والطبي، ولن يتواجد اللاعبون في ظل استعدادات الفريق للقاء الغد أمام بطل الجزائر.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، عن ارتداء الفريق لزيه البديل باللون الأسود في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق الجزائري الزي الأبيض.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

واطمئن الدكتور محمد أسامة خلال الاجتماع الفني على الإجراءات الاحترازية في المباراة، وتعقيم غرف الملابس قبل المباراة.