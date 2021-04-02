شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات مثالية فى الولاية الأولى تقود كارتيرون نحو تحقيق المعجزة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور نادى الزمالك هدية المصالحة من الفرنسى باتريس كارتيرون، من خلال الفوز على المولودية فى الجزائر ليتجدد حلم التأهل للفريق الأبيض على أن يتم الإنجاز بفوز شبه مضمون على تونجيث بالقاهرة فى الجولة مع هدية أخرى من الترجى بالفوز على المولودية، لكن مع كل ذلك تبقى مواجهة المولودية هى أهم وأصعب ما يواجه الفريق الأبيض الذى حل وصيفا فى النسخة الأخيرة من دورى الأبطال.

وفى الولاية الأولى للديك الفرنسى كانت المحصلة مثالية، حيث لعب كارتيرون مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا 7 مواجهات كانت البداية مثالية بالفوز على أول أغسطس الأنجولى وكانت أول مباراة قارية للمدرب الفرنسى فى القيادة الفنية للأبيض وثان مباراة فى العموم بعد توليه القيادة الفنية فى الولاية الأولى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر صاحب الـ8 نقاط فى الوصافة، بينما الترجى التونسى فى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتى تونجيث السنغالى فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وجاءت نتائج الزمالك بدورى الأبطال مع كارتيرون فى الولاية الأولى على الترتيب كالتالى:

الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد

التعادل مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق خارج الأرض

الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد

التعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيا

التعادل مع أول أغسطس الكونغولي سلبيا خارج الأرض

الفوز على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف

الهزيمة من الترجي بهدف دون مقابل خارج الأرض