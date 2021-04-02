شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه لملعب التدريب لخوض المران الأخير قبل مباراة المريخ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك لاعبو النادي الأهلي إلى ملعب التدريب عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في فندق إقامتهم بالسودان، لخوض المران الأخير قبل اللقاء المرتقب، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي لثلاث نقاط فقط لضمان التأهل إلى دور الثمانية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق في السودان جاءت سلبية، وذلك استعدادا لمباراة المريخ المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ،في مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ، في مباراة الغد والوصول إلى النقطة العاشرة، وحسم الصعود إلى الدور التالي في البطولة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.