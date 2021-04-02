شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ابراهيم يؤازر الزمالك فى المران قبل مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتواجد رئيس البعثة في المران من أجل تحفيز اللاعبين، والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة والمصيرية أمام بطل الجزائر.

وخاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس ، فى لعب 5 جويليه ، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الابطال .

وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية ، وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.