اتحاد الكرة يشترط الحصول على لقاح كورونا قبل قيد اللاعبين الموسم المقبل

القاهرة - سامية سيد - طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أنه جاهز لتحمل تكلفة حصول جميع اللاعبين المشاركين فى مسابقاته على لقاح كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيوافق على استمرار فرجانى ساسى لاعب الزمالك مع ناديه حتى انتهاء الموسم الحالى فى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم بصدد مخاطبة الفيفا من أجل الحصول على موافقة منه على مد عقود جميع اللاعبين حتى 30 سبتمبر المقبل وليس يونيو فى ظل استكمال مسابقة الدورى والمقرر لها الانتهاء فى 30 سبتمبر المقبل.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك فى يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن التجديد حتى الأن، ما يجعل فرصة اللاعب فى الرحيل كبيرة مع نهاية عقده.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا سيوافق على مد عقد ساسى مع الزمالك حتى سبتمبر المقبل كما حدث مع أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، حيث تم مد عقده مع القلعة الحمراء الموسم الماضى حتى انتهاء الدورى قبل انتقاله إلى بيراميدز.

فيما تترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.