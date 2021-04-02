شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..دنيا الدسوقى لاعبة الطائرة: بحب محمد منير ونفسى أكون عازفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "دنيا طارق دسوقى " لاعبة الكرة الطائرة بنادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



دنيا طارق لاعبة سبورتنج

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم أو التصميم و السينما والاخراج وكده، والموسيقى يعني بحب اي فن .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

اكلات المطبخ الاسيوي و الايطالي.



لاعبة سبورتنج

من نجمك المفضل ؟

يحيى الفخرانى ، فؤاد المهندس ، ومحمد صبحى

من مطربك المفضل ؟

محمد منير



اللاعبة مع اسرتها

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

عازفة أو راقصة باليه

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مثلي الاعلى بابايا و مامتي. ممكن بحب مثلا شادية و نيللي بس مش مثلي الاعلى.



لاعبة الطائرة

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال ، وأى لبس مريح بحبه .

لو ارتبطتى وطلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

انا بحب الطائرة فإن شاء الله مش هسيبه و لو سيبته في يوم لأي ظرف فأنا ان شاء الله مش هبطل رياضة خالص