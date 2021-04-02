شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعاين ملعب الرياضة العسكري قبل مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي يستضيف مران الفريق الختامي اليوم؛ استعداداً للقاء المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام عبدالحفيظ بتفقد الملعب؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمران؛ في ظل انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة بإقامة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي، زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، و يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

ويسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى10 نقاط، وحسم التأهل إلى الدور التالي. ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير خارج الديار، على فيتا كولب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد خوض 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين منها أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.