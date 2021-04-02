سيد عبدالحفيظ يعاين ملعب الرياضة العسكري قبل مران الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعاين ملعب الرياضة العسكري قبل مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي يستضيف مران الفريق الختامي اليوم؛ استعداداً للقاء المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقام عبدالحفيظ بتفقد الملعب؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمران؛ في ظل انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة بإقامة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
ومن المقرر أن يرتدي الأهلي، زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، و يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.
ويسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى10 نقاط، وحسم التأهل إلى الدور التالي. ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير خارج الديار، على فيتا كولب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد خوض 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين منها أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.