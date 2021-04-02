حكاية 13 مباراة جمعت وادى دجلة والإنتاج الحربى قبل لقاء اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى في الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام بافتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من زعيم الثغر بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ترتيب وادى دجلة والانتاج الحربى فى جدول الدوري

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

تاريخ مواجهات وادى دجلة والانتاج الحربى

تاريخيا، مباراة اليوم هي الـ14 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث لم يلتق الفريقان في مسابقة الدوري من قبل سوى في 13 مباراة فقط، حيث صعد الإنتاج الحربى للدوري أول مرة موسم 2009/2010.

وفى الموسم التالى صعد وادى دجلة، فاز وادى دجلة في 5 مباريات، مقابل 3 للإنتاج، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، سجل وادي دجلة 23 هدفا مقابل 18 للإنتاج الحربي.

محمود علاء مدافع الزمالك الحالي، هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 4 أهداف، يليه السنغالي إبراهيم نداي، وعمر السعيد برصيد 3 أهداف.

أول مواجهة بين الفريقين كانت في الأسبوع التاسع على إستاد السلام "الإثنين 25 أكتوبر 2010"، وأدارها تحكيميا مدحت الحوفي، ونجح وادى دجلة في خطف تعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق عاشور التقى، وكان الإنتاج الحربى تقدم عن طريق محمد عبدربه فيليكس في الدقيقة "65".

وفى الكلية الحربية خلت الأهداف للمرة الوحيدة من مباريات الفريقين في الدوري "الأربعاء 8 يونيو 2011" وأدارها الحكم جهاد جريشة.

تبادل الفريقان الفوز كلا خارج ملعبه، في إستاد السلام حقق وادى دجلة فوزه الأول في الموسم الملغى "20 يناير 2012" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل وادى دجلة أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق يوسف جمال، والسوري عبدالفتاح الأغا، ورضا جمعة، بينما سجل هدفي الإنتاج الحربى البوركيني كوابينا يارو بواقع هدف في كل شوط.

والثاني في مباراة الدور الثاني للموسم قبل الماضي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، سجل محمود علاء هدفين، وكلا من عرفة السيد، وإبراهيم نداي، ويوسف إبراهيم أوباما هدف، وسجل عمر السعيد هدف الإنتاج الحربى الوحيد.

بينما حقق الإنتاج الحربى فوزه الأول على استاد الدفاع الجوي، قبل 5 سنوات في "11 يناير 2016"، بعد غياب 5 سنوات عاد الفريقان للمواجهة من جديد وتمكن الإنتاج الحربى من رد اعتباره وهزم وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم النيجيري ستانلي لوادى دجلة في الشوط الأول، وفى الشوط الثاني رد الإنتاج الحربى بثلاثية في شباك عصام الحضري سجلها محمد سوستة، ومحمد محسن ليلة قبل أن يختتم محمد فضل التهديف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفى الموسم قبل الماضي، تبادل الفريقان الفوز، في الدور الأول بإستاد السلام فاز الإنتاج الحربى بهدفين دون رد سجلهما عمر السعيد من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، وأضاف إسلام رشدي الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وفى الدور الثاني بملعب "30 يونيو" بالدفاع الجوي، فاز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، تقدم خالد قمر من ضربة جزاء للضيوف، وحول وادى دجلة تأخره لفوز بهدفين سجلهما إبراهيم نداي، والسيد سالم.

وفي العام الماضي، تبادل الفريقان الفوز، بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف، تفوق الإنتاج في بتروسبورت، عن طريق محمد مسعد، وغنام محمد، مقابل هدف سجله محمد هلال.

وفي السلام، تفوق وادي دجلة، عن طريق محمد هلال من ضربة جزاء، وإبراهيم نداي، مقابل أحمد مجدي الحسيني.

وفى الدور الاول لدوري الموسم الماضى تعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 13 يناير 2020 سجل رجب عمران هدف وادى دجلة وسجل خالد وليد "فى مرماه" هدف الانتاج الحربى .

وفى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف على الانتاج فى اللقاء الذى جمعهما فى 28 سبتمبر 2020 بالجولة 30 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام ، سجل رباعية دجلة رفيق كابو هاتريك ومحمد هلال هدفاً وسجل هدف الانتاج الوحيد فضل شريف.

سالاس يبحث عن الثلاث نقاط وكشرى يفتش عن إنقاذ الانتاج من القاع

وطالب اليوناني ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالإستفادة من فترة توقف الدوري عن طريق تحقيق فوز يساهم في انتشال الفريق من عثراته لاسيما أن النقاط الثلاث سوف تمنح الغزلان دفعة معنوية كبيرة.

في المقابل كثف أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى جلساته النفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري بغية تجهيزهم لمواجهة وادى دجلة وهى المباراة التى تمثل تحدياً من نوع خاص فى مسيرة إنقاذ الفريق من قاع الجدول فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين ، وحرص كشرى على مطالبة لاعبيه بنقل الانتفاضة التى قدموها فى المباريات الودية للمباريات الرسمية لتدشين عهد جديد للفريق.