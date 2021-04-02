شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأول بكازبلانكا على ملعب "كهرما" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يخوض فريق بيراميدز مرانه الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة ، لخوض المباراة الهامة، من أجل الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط جديدة والابتعاد بصدارة المجموعة.
وقرر الجهاز الفني أن يخوض المران الأول على مجمع "كهرما" الرياضي في كازبلانكا، حيث زاره الجهاز الإداري صباحا للوقوف على إمكانياته وحالة الأرضية وأشاد بجاهزيته على استضافة المران، على أن يخوض الفريق غدا مرانه الأخير بملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.
من ناحية أخرى، كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول رغبة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى الاستغناء عن أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى، مؤكدًا أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها ضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها.
شدد هاني سعيد على أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات، مشيرا إلى أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريًا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.
وأكد المدير الرياضى لبيراميدز أن فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على العودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وإثبات أحقيتهم بصدارة المجموعة، والاقتتال خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.