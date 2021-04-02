شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك جاء للجزائر للفوز على المولودية وحصد النقاط الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسؤولي مولودية الجزائر على حسن استقبالهم لبعثة فريقه فور وصولها إلى الجزائر أمس.

ويحل الفريق ضيفا على المولودية غدا السبت، في المباراة التي تقام على ستاد 5 جويلية بتمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد حازم في المؤتمر الصحفي أن الزمالك يمتلك نقطتين فقط قبل لقاء الغد، وشدد على أن فريقه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الفريق من البطولة.

وأوضح الظهير الأيمن أن الزمالك هدفه الفوز والعودة بالثلاث نقاط، وأضاف اللاعب أن الزمالك كان يسيطر على لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة وخلق اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم يحالفهم التوفيق.

وأوضح إمام أن الزمالك مطالب بالفوز غدا وسيلعب بقوة لتحقيق هدفه والعودة بالثلاث نقاط، مشددا على صعوبة المباراة أمام بطل الجزائر.

وأوضح حازم أن لاعبي الزمالك تعرضوا لموقف مماثل في البطولة الكونفدرالية ونجح الفريق في التأهل والفوز باللقب.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة مساء اليوم، للحديث عن ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الغد، حيث لا بديل عنه لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الفريق للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.