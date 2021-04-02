شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمور تصعب رحيل موسيمانى عن الأهلى لتدريب جنوب أفريقيا.. البطولات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، أبرز المرشحين لقيادة منتخب جنوب أفريقيا الذى فشل فى التأهل لتصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2022.

ونادى الكثير من الأصوات داخل جنوب أفريقيا، بالاستعانة بخدمات بيتسو موسيماني لتولى تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل النتائج المميزة التى حققها مع فريقى ماميلودى صن داونز والأهلى.

وهناك عدة أسباب تمنع موسيمانى من الرحيل عن الأهلى نستعرضها فى التقرير التالى..

التمسك بالفرصة

يعيش موسيمانى حاليا فرصة قد لا تتكر كثيرا عند المدربين الأفارقة، الذين يتمنون الحصول على فرصة للتدريب خارج حدود بلادهم، وهى التى أتت لموسيمانى الذى تولى قيادة أعرق أندية القارة السمراء نادى القرن الأفريقى، ولن يفرط فى هذه الفرصة بسهولة قبل أن يحقق كافة طموحاته مع الفريق الأهلاوى.

تحقيق البطولات

حصد موسيماني كل البطولات والألقاب التى شارك فيها مع النادي الأهلي، ويأمل في تكرارها خاصة أن الفريق أصبح على أعتاب التأهل للدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية، كما ينافس بقوة على لقب بطولة الدوري الممتاز، ولديه الفرصة لحصد لقب بطولتي السوبر المصري والأفريقي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للقب بطولة كأس مصر والذي حصل عليه الموسم الماضي.

جمهور الأهلى

يعد المدرب الجنوب أفريقي بالنادي الأهلي محظوظا بحب الجماهير الحمراء له، خاصة بعد تتويجه بالبطولات مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية وخاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حققها بعد غياب طويل تقف أمام إمكانية رحيله عن تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

المقابل المادى

يحصل موسيمانى على راتب كبير في النادى الأهلى من الصعب أن يقوم الاتحاد الجنوب أفريقي تقديم عرض مالي أكبر مما يحصل عليه مع الفريق حاليًا، خاصة أن الاتحادات الأفريقية يكون لها سقف محدد في المرتبات بالنسبة للجهاز الفني.