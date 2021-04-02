شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مولودية الجزائر بالزي الأسود في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن ارتداء الفريق لزيه البديل باللون الأسود في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق الجزائري الزي الأبيض.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.
واطمئن الدكتور محمد أسامة خلال الاجتماع الفني على الإجراءات الاحترازية في المباراة، وتعقيم غرف الملابس قبل المباراة.
وكشف مصدر داخل بعثة الزمالك المتواجدة حاليا فى الجزائر، إصرار مسئولى النادى على اصطحاب شيف خاص مع البعثة خلال الرحلة لتجهيز كل الوجبات لأفراد الجهاز الفنى واللاعبين للوقاية من فيروس كورونا بشكل كامل، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس، وتعقيم غرف اللاعبين بشكل مستمر طوال الوقت، وكذلك كل أدوات التدريب المستخدمة وتجنب الاختلاط بأى شخص سواء داخل الفندق أو خلال رحلة التوجه لملعب التدريب، وهو ما سيحدث أيضا أثناء خوض المباراة.
ويختتم فريق الزمالك، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها غدا السبت بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.
ويترأس بعثة الزمالك فى الجزائر، المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ويرافق البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة، الذي حرص على السفر لتزيل كافة العقبات التي قد تظهر أمام البعثة البيضاء على مدار الرحلة.