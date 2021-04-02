شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يذاكر الاتحاد السكندرى من بوابة البنك الأهلى قبل موقعة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على دارسة المباريات السابقة لفريق الاتحاد السكندرى وآخرها مباراة البنك الأهلى التى أقيمت قبل توقف مسابقة الدورى العام لمشاركة المنتخب الوطنى فى تصفيات أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والاتحاد يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى جهاز المقاولون لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري لاستغلالها على النحو الأمثل خلال اللقاء المقرر إقامته بالإسكندرية، حيث يطمح المقاولون إلى تحقيق نتيجة إيجابية تنتشل ذئاب الجبل من نفق النتائج السيئة منذ بداية الموسم الجاري.

ويواصل خماسي المقاولون العرب، هيثم الجويني، محمد سالم، فادي نجاح، عبد الرحمن فاروق، وأحمد مجدي الغياب عن المشاركة مع ذئاب الجبل في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، بسبب الإصابة.

ويخضع الثلاثي محمد سالم وعبد الرحمن فاروق وفادي نجاح لتدريبات تأهيلية، بينما يغيب أحمد مجدي لإصابته في العضلة الضامة، وكذلك هيثم الجويني الذي تأكد غيابه شهرين ونصف بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.