شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يرفض موسيمانى المساس بهم فى الأهلى.. الشناوى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، ثقته الكاملة فى 5 لاعبين فى الفريق ولا يفكر فى الموافقة على أى عرض لرحيلهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لأهميتهم فى تشكيل المارد الأحمر.

ويثق الجنوب أفريقى فى هؤلاء اللاعبين لقيادة الفريق لمنصات التتويج فى جميع البطولات التى يخوضها الفرسق فى الموسم المقبل، نظرا لتحقيق طموحاته مع القلعة الحمراء.

ونستعرض الـ5 لاعبين الذين لا يستغنى عنهم موسيمانى فى الأهلى..

محمد الشناوى

يعد محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، أبرز لاعب حاليا فى قائمة الأهلى وعلى رأس اللاعبين الممنوعين من الرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة أنه الحارس الأول فى الفريق وفى منتخب مصر.

وتلقى الشناوى اتصالات من قبل بعض وكلاء اللاعبين، لتوفير عروض احتراف له، لكن الأهلى يرفض فكرة التفريط فى اللاعب، خاصة أنه لا يوجد بديل على نفس المستوى فى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى قيام الأهلى بتمديد عقد محمد الشناوى فى الفترة الماضية، لضمان استمرار اللاعب فى صفوف الفريق لفترة أطول.

على معلول

على معلول من اللاعبين الذين لا غنى عنهم فى الأهلى فى مركز الظهير الأيسر، خاصة أن الأهلى عانى فى فترة غياب اللاعب بسبب الإصابة الأخيرة التى تعرض لها، حيث حاول المدرب موسيمانى البحث عن بديل مناسب دون جدوى.

ورفض موسيمانى التفريط فى معلول بعد تلقى اللاعب عروضا للاحتراف فى الفترة الأخيرة، حيث طالب الإدارة بسرعة حسم ملف التجديد له فى الفترة الحالية.

بدر بانون

أصبح المدافع المغربى بدر بانون، أساسيا فى تشكيلة الأهلى منذ انتقاله للفريق قادما من الرجاء المغربى فى الصيف الماضي، ما جعل موسيمانى يرفض التفريط فى المدافع المغربى، بعد تلقيه عروضا للاحتراف فى الفترة الأخيرة، نظرا للمستوى الذى ظهر عليه مع الفريق.

محمد مجدى قفشة

نجح محمد مجدى "قفشة"، صانع ألعاب الأهلى، فى الظهور بمستوى متميز مع الفريق، ليخطف أنظار بعض الأندية العربية التى تسعى لضمه فى الفترة المقبلة، في الوقت الذى يتمسك الجهاز الفنى للأهلى بخدماته خاصة أنه لا يوجد بديل له فى الفريق، ويرى أنه سيكون له دور كبير مع الأهلى فى الفترة المقبلة، وهو ما يجعله يرفض فكرة رحيله.

محمد هانى

أصبح محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى لا بديل عنه فى تشكيل الأحمر، نظرا لإمكانياته الكبيرة والمستوى المتميز الذى ظهر به خلال الفترة الماضية خاصة فى كأس العالم للأندية.

ويرفض موسيمانى الاستماع لأى عرض لاحتراف محمد هانى فى الوقت الحالى، خاصة لعدم وجود بديل له فى قائمة الأهلى.