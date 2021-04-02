شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك استعداداً للمولودية..كارتيرون يقسم اللاعبين ويجتمع مع الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانهم الرئيسي على ستاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر ، ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

وخاض الثلاثي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس. وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية. وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران المقام حاليا على ستاد 5 جويلية بالجزائر. واطمأن المدير الفني من طبيب الزمالك على حالة اللاعبين قبل مباراة المولودية، خاصة اللاعبين العائدين من الإصابات أمثال محمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

وكشف مصدر داخل بعثة الزمالك المتواجدة حاليا فى الجزائر، إصرار مسئولى النادى على اصطحاب شيف خاص مع البعثة خلال الرحلة لتجهيز كل الوجبات لأفراد الجهاز الفنى واللاعبين للوقاية من فيروس كورونا بشكل كامل، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس، وتعقيم غرف اللاعبين بشكل مستمر طوال الوقت، وكذلك كل أدوات التدريب المستخدمة وتجنب الاختلاط بأى شخص سواء داخل الفندق أو خلال رحلة التوجه لملعب التدريب، وهو ما سيحدث أيضا أثناء خوض المباراة.