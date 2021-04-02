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شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى ضد المريخ.. الخطيب أول من سجل وبواليا آخر من زار الشباك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى، مع نظيره المريخ السودانى عصر السبت فى خامس جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى مباراة فارقة فى مشوار النسور الحمر نحو تأكيد الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى، بعدما حل فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزانى المتصدر برصيد 10 نقاط.
وسبق أن التقى الأهلى مع المريخ السودانى فى 7 مناسبات سابقة سواء فى دورى الأبطال أو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، فيما خاض عملاق إفريقيا 15 مواجهة ضد الفرق السودانية.
خاض الأهلى أمام المريخ السوداني 7 مباريات، بواقع 5 مواجهات فى دورى الأبطال نسختى 1983 و2002 و2021 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1999، ونجح الأهلى في تحقيق الفوز فى 5 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا فى مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.
ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التى واجهت الأهلى فى مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا فى نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلى التاريخى فى البطولات الأفريقية، ورئيس النادى الأهلى الحالى.
وأكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى، الذى فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.
ويعد المريخ أول فريق سودانى يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلى فى دورى الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائى البطولة.
والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 15 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.
ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 21 مناسبة، واهتزت شباكه في 11 مناسبة.
آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت 16 فبراير الماضي بافتتاح دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري الأبطال 2021، لحساب الجولة الأولى بدور المجموعات دوري الأبطال، وانتهت بنتيجة فوز الأهلي 3 – 0.
ويعد والتر بواليا آخر لاعب يسجل للأهلي في شباك المريخ السوداني، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى الفريق السوداني، في المباراة التي شهدت تفوق النسور الحمر.