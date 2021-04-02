شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى ضد المريخ.. الخطيب أول من سجل وبواليا آخر من زار الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى، مع نظيره المريخ السودانى عصر السبت فى خامس جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى مباراة فارقة فى مشوار النسور الحمر نحو تأكيد الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى، بعدما حل فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزانى المتصدر برصيد 10 نقاط.

وسبق أن التقى الأهلى مع المريخ السودانى فى 7 مناسبات سابقة سواء فى دورى الأبطال أو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، فيما خاض عملاق إفريقيا 15 مواجهة ضد الفرق السودانية.

خاض الأهلى أمام المريخ السوداني 7 مباريات، بواقع 5 مواجهات فى دورى الأبطال نسختى 1983 و2002 و2021 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1999، ونجح الأهلى في تحقيق الفوز فى 5 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا فى مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.

ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التى واجهت الأهلى فى مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا فى نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلى التاريخى فى البطولات الأفريقية، ورئيس النادى الأهلى الحالى.

وأكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى، الذى فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.

ويعد المريخ أول فريق سودانى يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلى فى دورى الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائى البطولة.

والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 15 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.

ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 21 مناسبة، واهتزت شباكه في 11 مناسبة.

آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت 16 فبراير الماضي بافتتاح دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري الأبطال 2021، لحساب الجولة الأولى بدور المجموعات دوري الأبطال، وانتهت بنتيجة فوز الأهلي 3 – 0.

ويعد والتر بواليا آخر لاعب يسجل للأهلي في شباك المريخ السوداني، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى الفريق السوداني، في المباراة التي شهدت تفوق النسور الحمر.