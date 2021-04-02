شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مدافع الأهلي يروى كيف خسر الأحمر 20 موهبة بسبب جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يرى محمد سمير مدافع المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق أن القلعة الحمراء خسرت العديد من المواهب خلال تدريب الساحر البرتغالي مانويل جوزيه للفريق بسبب رغبة الأخير الاعتماد على المواهب الجاهزة.

وأكد محمد سمير أن جوزيه كان يرغب في ضم الصفقات الجاهزة للفريق لذا حرم الكثير من المواهب من اللعب والحصول على فرصة إبان تدريب الفريق.

وشدد سمير في تصريحات تلفزيونية سابقة ، على أن الأهلي كان يضم عناصر رائعة، كما أن الفريق كان يتعاقد مع عناصر من خارج النادي، لذا تم حرمان الفريق من شباب فريق الكرة.

وتابع:: "فرق الشباب في هذه الفترة كانت تضم الكثير من المواهب ..أظن أنها كانت تزخر بـ20 لاعبًا يستحقوا اللعب للفريق الأول، في عدة مراكز.

وقال مدافع المقاولون العرب أن جوزيه حقق العديد من النجاحات الرائعة للأهلي لكن الشباب لم يحصلون على الفرصة الكافية.