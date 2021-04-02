شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ومروان محسن وأفشة وديانج يحتفلون بعيد ميلاد عمرو السولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم النادي الأهلي علي تهنئة زميلهم بالفريق عمرو السولية، الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ32، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

ونشر وليد سليمان، صورة له مع السولية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كل سنة وانت طيب يا عمرو وعقبال مليون سنه يا حبيبي"، كما نشر محمد مجدي أفشة صورة له مع السولية، عبر خاصية ستوري بحسابه، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد"، وبالمثل نشر مروان محسن صورة له مع السولية، معلقا عليها :"عيد ميلاد سعيد أخي".



افشة



مروان محسن



وليد سليمان

كما هنأ المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول للأهلي، عمرو السولية بعيد ميلاده، قائلا :"عيد ميلاد سعيد أخي أتمني لك كل الخير.. شكرا علي كل شئ".



اليو ديانج

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف، والسولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.