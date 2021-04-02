شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامج الفريق قبل مواجهة المريخ بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للفريق اليوم الجمعة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق المريخ السوداني، المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ برنامج الفريق اليوم من التاسعة حتى العاشرة صباحا حيث تناول اللاعبين وجبة الإفطار، ثم يتناول اللاعبون الغداء في الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة في فندق الإقامة.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة في الثانية ظهراً يعقبها تحرك اللاعبين في الثانية والنصف؛ لخوض المران الذي ينطلق في الثالثة عصراً ،علي أن يتناول الفريق وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام المريخ السودانى، غدا السبت، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته فى المجموعة، بعدما نجح فى تحقيق فوز مهم فى الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.