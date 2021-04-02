شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامج الفريق قبل مواجهة المريخ بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للفريق اليوم الجمعة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق المريخ السوداني، المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبدأ برنامج الفريق اليوم من التاسعة حتى العاشرة صباحا حيث تناول اللاعبين وجبة الإفطار، ثم يتناول اللاعبون الغداء في الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة في فندق الإقامة.
ويعقد الجهاز الفني محاضرة في الثانية ظهراً يعقبها تحرك اللاعبين في الثانية والنصف؛ لخوض المران الذي ينطلق في الثالثة عصراً ،علي أن يتناول الفريق وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.
ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام المريخ السودانى، غدا السبت، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته فى المجموعة، بعدما نجح فى تحقيق فوز مهم فى الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
ويحتل الأهلى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.