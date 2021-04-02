شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر مباراة الأهلى والمريخ بالسودان فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السودانى المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفى فى السادسة مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء، ويتحدث خلاله بيتسو موسيمانى، وأحد لاعبى الفريق عن المباراة المرتقبة.
ويخوض الأهلى مرانه الختامى، اليوم الجمعة، على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادًا لمباراة المريخ، ومن المقرر أن ينطلق المران فى الثالثة عصراً، وهو نفس توقيت المباراة.
يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حرص على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري، وقام بتفقد أرضيته؛ للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالمران.
ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة، وحصد نقاطها الثلاثة؛ ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض خارج ملعبه على فيتا كولب الكونغولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.