شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر مباراة الأهلى والمريخ بالسودان فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السودانى المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفى فى السادسة مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء، ويتحدث خلاله بيتسو موسيمانى، وأحد لاعبى الفريق عن المباراة المرتقبة.

ويخوض الأهلى مرانه الختامى، اليوم الجمعة، على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادًا لمباراة المريخ، ومن المقرر أن ينطلق المران فى الثالثة عصراً، وهو نفس توقيت المباراة.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حرص على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري، وقام بتفقد أرضيته؛ للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالمران.

ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة، وحصد نقاطها الثلاثة؛ ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض خارج ملعبه على فيتا كولب الكونغولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.