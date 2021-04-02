شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي وبريزنتيشن ينظمان بطولة العالم للسلاح..ورئيس الاتحاد الدولي:انتظرو بطولة متكاملة في مصر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا بطولة العالم للسلاح والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل الجارى وتم اسناد تنظيم البطولة الي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراري وذلك بحضور عدد من المسئولين ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح فى 80 دولة المشاركة فى منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة.



منتصر النبراوى مع وزير الرياضة

أثنى وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي علي تنظيم شركتي بريزنتيشن وتذكرتي لبطولة العالم للسلاح بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

كما اشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة السلاح بمصر بعد رؤيته للتجهيزات والتنظيم داخل الملاعب وفنادق الاقامة مؤكدا ان العالم سيري بطولة متكاملة في مصر.

تقام بطولة العالم للسلاح بنظام الفقاعة الطبية التى تطبق فى البطولة للحماية من فيروس كورونا ونظام المسابقة.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

وأثنى أشرف صبحي وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة العالم للسلاح، بالجهود المبذولة من قبل شركة تذكرتي لإخراج هذا الحدث في أبهى صورة قائلاً: شركة تذكرتي دعمونا كثيرا في هذا الحدث بشكل احترافي ومتوازي.

وقدم نائب رئيس الإتحاد الدولي للسلاح الشكر للاتحاد المصري للسلاح ووزارة الشباب والرياضة علي جهودهم في الاستعداد للبطولة، مشيراً الي ثقته وثقة الاتحاد الدولي للسلاح في التنظيم المصري الجيد والرائع للبطولة، متمنياً السلامة لجميع المشاركين.