حازم إمام: نواجه المولودية للفوز.. وتعرضنا لموقف مماثل بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، إن فريقه سيواجه مولودية الجزائر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة؛ إذ تُعني أي نتيجة أخرى الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف حازم إمام، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"الزمالك كان يسيطر على لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة وخلق اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم يحالفهم التوفيق وأصبح الزمالك مطالباً بالفوز غداً لذا سيلعب الفريق بقوة لتحقيق هدفه والعودة بالثلاث نقاط".

ولفت لاعب الزمالك الإنتباه خلال كلمته إلى أن لاعبي فريقه سبقوا وتعرضوا لموقف مماثل خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية ونجحوا في النهاية بالتتويج باللقب.

وأتم حازم إمام تصريحاته بالتشديد على صعوبة المباراة كونها أمام بطل الجزائر، موجهاً الشكر في الوقت ذاته لمسؤولي مولودية الجزائر على حسن استقبالهم لبعثة فريقه فور وصولها إلى الجزائر أمس.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره المولودية، مساء يوم غد السبت، على ستاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.