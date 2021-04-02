كارتيرون: نمر بفترة صعبة.. والروح والقتال سلاحنا أمام المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن هناك ضغطا كبيرا على فريقه قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية: "الفريق حصد نقطتين في 4 مباريات وهذا أمر غير جيد على الإطلاق، وسجلنا هدفا واحدا في 4 مباريات والإحصائيات ليست في صالح الفريق".

وأضاف: "الزمالك ليس لديه شيء يخسره، وهناك حماس لدى الفريق لتحقيق الفوز، ونريد أن نحقق الانتصارات باستمرار في الفترة المقبلة، ولكن الزمالك يمر بموقف صعب في مباراة الغد خاصة وأن الفريق يتأخر عن بطل الجزائر بعدد النقاط، كما أن الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة".

وأوضح: "مولودية الجزائر لديه مدرب يمتلك خبرات، والفريق يسير بصورة جيدة في البطولة الأفريقية، وأتوقع أن تكون مباراة صعبة ولكني أتمنى تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد المدرب الفرنسي أن الجهاز الفني استغل فترة التوقف في العمل بجدية لتجهيز الفريق وتم التركيز على الجانب البدني، مضيفا: " بخلاف النتائج الجيدة نحن نحتاج للروح والقتال في الملعب".

وأشار إلى أن الزمالك لم يتمكن من السفر مبكرا بسبب وجود اللاعبين الدوليين في منتخباتهم، وبالتالي اكتفى بخوض تدريب وحيد اليوم في الجزائر.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيخوض لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز للتمسك بأمل المنافسة على التأهل لدور الثمانية، لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الفريق من البطولة.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.