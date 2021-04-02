الزمالك يواجه مولودية الجزائر بالزي الأسود في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يرتدي الزمالك الزي البديل في مواجهة مولودية الجزائر غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق الجزائري الزي الأبيض.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

واطمأن محمد أسامة خلال الاجتماع الفني على الإجراءات الاحترازية في المباراة، وتعقيم غرف الملابس قبل اللقاء.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.