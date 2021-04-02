بيراميدز يُعلن اكتمال صفوفه قبل مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، اكتمال صفوفه قبل مواجهة نظيره الرجاء المغربي بانضمام مهاجمه البوركيني إيرك تراوري قادمًا من دولة بوركينا فاسو عبر تشاد بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

وأشار نادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن الجهاز الإداري لفريقه كان في استقبال اللاعب تراوري في مطار محمد الخامس بكازبلانكا لإنهاء الإجراءات.

ومن المقرر أن يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره الرجاء مساء يوم الأحد المقبل خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

ويدخل بيراميدز اللقاء متصدراً ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء الوصيف.