الأهلي يواجه المريخ بالزي البديل.. وسلبية مسحة البعثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل في مواجهة مضيفه المريخ السوداني غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل

وسيرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عُقد صباح اليوم الجمعة في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، من حيث موعد الوصول إلى الملعب، وبدء عملية الإحماء، كما تم الاتفاق على الألوان الخاصة بقمصان كل فريق.

وحضر الاجتماع الفني كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق.

من جانبه، أعلن أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق في السودان جاءت سلبية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المريخ المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء، لرفع رصيده إلى 10 نقاط وحسم التأهل إلى الدور التالي.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير خارج الديار، على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى.

يُذكر أن الأهلي خاض 4 مباريات في البطولة، ليحقق الفوز في مباراتين منها أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.