الأهلي يواجه المريخ بالزي البديل.. وسلبية مسحة البعثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل في مواجهة مضيفه المريخ السوداني غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وسيرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل
وسيرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عُقد صباح اليوم الجمعة في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، من حيث موعد الوصول إلى الملعب، وبدء عملية الإحماء، كما تم الاتفاق على الألوان الخاصة بقمصان كل فريق.
وحضر الاجتماع الفني كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق.
من جانبه، أعلن أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق في السودان جاءت سلبية.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المريخ المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء، لرفع رصيده إلى 10 نقاط وحسم التأهل إلى الدور التالي.
ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير خارج الديار، على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى.
يُذكر أن الأهلي خاض 4 مباريات في البطولة، ليحقق الفوز في مباراتين منها أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.