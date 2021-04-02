الامارات | بالفيديو: أغرب وأسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أغرب وأسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأغرب وأسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب فريق بوتافوغو بعد تدخله المتهور أمام خصمه في فريق تريزي في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

الملفت في الحالة أن الطرد جاء بعد صافرة البداية بـ 12 ثانية فقط، مما يجعلها بطاقة تاريخية.

واختلف المتابعون على قرار الحكم فمنهم من اعتبر تدخل اللاعب متهوراً ويستحق بطاقة حمراء مباشرة فيما استغرب الطرف الآخر القرار مشددين على أن المباراة في بدايتها وكان يجب التعامل بروح القانون على اعتبار أن اللاعب لم يقصد الإيذاء وكان الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء.

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