شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا .. الاهلي يرتدى الزى البديل أمام المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدي فريق الاهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم .



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، من حيث موعد الوصول إلى الملعب، وبدء عملية الإحماء، كما تم الاتفاق على الألوان الخاصة بقمصان كل فريق.



ومن المقرر أن يرتدي الاهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل .



وحضر الاجتماع الفني كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق.

ويستعد الاهلي لخوض مباراة مهمة أمام المريخ السوداني غدا السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى10 نقاط، وحسم التأهل إلى الدور التالي .

ويبحث جماهير الأهلي عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021 وتقام مباراة الأهلى والمريخ السوداني السبت 3 أبريل فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا .

و يريد جمهور الاهلى معرفة موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في المجموعة .

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط وحقق الأهلى الفوز على المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونجولى، كما تعادل مع فيتا كلوب في مباراة أخرى وتلقى هزيمة وحيدة من نادي سيمبا .

من جانبه، يمتلك نادي المريخ نقطة واحدة بعدما تعادل فى مباراة وخسر 3 مباريات، حيث يأتى فى المركز الأخير وكان تعادله الوحيد مع نادي سيمبا التنزاني .

وخاض النادي الأهلي أول مران له فى السودان الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، كما خاض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم .