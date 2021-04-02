شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت كرة القدم البرازيلية واحدة من أسرع حالات الطرد في تاريخها ، عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية في مباراة بوتافوجو ضد تريزي، في مباراة كأس منطقة نوردست.

وتدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي تريزي بعد مرور 8 ثوان، واحتاج الحكم إلى وقت طويل (9 ثوانٍ) لإشهار البطاقة الحمراء.وفاز تريزي 1-صفر بفضل هدف في الشوط الثاني.

وكان طرد ستيفن جيرارد لاعب ليفربول بعد 38 ثانية أمام مانشستر يونايتد، أحد أسرع حالات الطرد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقالت صحيفة الجارديان أن جوسيبي لورينتسو لاعب بولونيا طُرد بعد 10 ثوانٍ عقب تدخل على أحد لاعبي بارما في 1990.