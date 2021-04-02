شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف بيراميدز بانضمام تراوري للبعثة في الدار البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتملت صفوف بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل مواجهة الرجاء في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الرجاء في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصل المهاجم البوركيني الدولي صباح اليوم إلى كازبلانكا قادما من بوركينا فاسو عبر تشاد بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده وكان الجهاز الإداري لفريق بيراميدز في استقباله بمطار محمد الخامس

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز مرانه الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة برئاسة المهندس ممدوح عيد، لخوض المباراة الهامة، من أجل الفوز بالمباراة وحصد ٣ نقاط جديدة والابتعاد بصدارة المجموعة.

وقرر الجهاز الفني أن يخوض المران الأول على مجمع "كهرما" الرياضي في كازبلانكا، حيث زاره الجهاز الإداري صباحا للوقوف على إمكانياته وحالة الأرضية وأشاد بجاهزيته على استضافة المران، على أن يخوض الفريق غدا مرانه الأخير بملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.