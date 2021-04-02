شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير رحيل موسيمانى بعد عودة البعثة من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاحمر عقب عودة البعثة من السودان وخوض مباراة المريخ فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك لمناقشة فى موضوع رحيلة لتولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا بعد تلقية عرضا من المسوؤلين فى بلاده لتولى قيادة منتخب الاولاد عقب إقالة موليفي نتسيكي، المدير الفني لمنتخب الأولاد التى جاءت بعد خسارته أمام منتخب السودان بهدفين دون رد، ومن ثم فشل منتخب الأولاد في الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في يناير 2022 بالكاميرون المقبل.

وقام لاعبو الاهلى بسؤال مدربهم على حقيقة رحيله عن تدريب الفريق وذلك على هامش المران الأخير للفريق الذى أقيم على ملعب مختار التتش قبل السفر الى السودان لمواجهة المريخ .

وكان مدرب الاهلى رفض تدريب منتخب جنوب إفريقيا عام 2019 خلفًا لستيوارت باكستر لأنه يقتنع تمامًا بأنه لديه الكثير قبل أن يعمل كمدرب للمنتخابات.

وتولى موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي في أكتوبر 2020 وقاد الفريق للتتويج بالثلاثية الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاحمر عقب عودة البعثة من السودان وخوض مباراة المريخ فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك لمناقشة فى موضوع رحيلة لتولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا بعد تلقية عرضا من المسوؤلين فى بلاده لتولى قيادة منتخب الاولاد عقب إقالة موليفي نتسيكي، المدير الفني لمنتخب الأولاد التى جاءت بعد خسارته أمام منتخب السودان بهدفين دون رد، ومن ثم فشل منتخب الأولاد في الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في يناير 2022 بالكاميرون المقبل.

وقام لاعبو الاهلى بسؤال مدربهم على حقيقة رحيله عن تدريب الفريق وذلك على هامش المران الأخير للفريق الذى أقيم على ملعب مختار التتش قبل السفر الى السودان لمواجهة المريخ .

وكان مدرب الاهلى قد رفض تدريب منتخب جنوب إفريقيا عام 2019 خلفًا لستيوارت باكستر، لأنه يقتنع تمامًا بأنه لديه الكثير قبل أن يعمل كمدرب للمنتخابات.

وتولى موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي في أكتوبر 2020، وقاد الفريق للتتويج بالثلاثية، الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.