تعرف على مواعيد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد وترتيب مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر (مرحلة المجموعات).

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.

وسيستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الأولى خلال شهر يونيو المقبل، قبل أن يختتم مرحلة دور المجموعات بمواجهة الجابون في مصر بشهر أكتوبر.

وجاءت مواعيد الجولات الست في مرحلة المجموعات كالتالي:

- الجولة الأولى: مصر وأنجولا

5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

- الجولة الثانية: الجابون ومصر

11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

- الجولة الثالثة: مصر وليبيا

1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

- الجولة الرابعة: ليبيا ومصر

5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

- الجولة الخامسة: أنجولا ومصر

6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

- الجولة السادسة: مصر والجابون

10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.